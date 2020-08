Plan de rénovation de Dakar: la prison de Rebeuss sera démolie, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel déménagés

Le Président Macky Sall envisage d’apporter de grandes rénovations dans la capitale sénégalaise. Le schéma du plan de rénovation prévoit la destruction de la prison de Rebeuss et l’érection d’un quartier judiciaire au Camp Lat Dior où seront regroupées toutes les hautes juridictions.



Selon L’Observateur, la prison de Rebeuss va disparaître pour laisser la place à de gigantesques tours et le ministère de la Justice a été saisi à cet effet. Les détenus devraient être transférés à la prison de Sébikotane, qui est d’une capacité de 1.500 places.



Le plan de rénovation prévoit aussi de réunir la grande famille judiciaire. 5.590 mètres carrés sont prévus pour la construction des locaux de la Cour suprême. Le projet constitué d’un imposant bâtiment de dernière génération va s’ouvrir sur le Palais de justice. Et à coté de la station Total, le siège du Conseil constitutionnel sera érigé sur une aire de 4.795 mètres carrés.



La « Maison des avocats » va compléter ce bloc. Les notaires auront ainsi leur « Maison » qui sera construite sur le terrain situé derrière le Palais de justice. Le tout, pour former un quartier judiciaire.