Plan de riposte contre le Coronavirus au Sénégal: le Sames dénonce un amateurisme

Le Sames alerte sur l’insuffisance du dispositif mis en place par le Sénégal pour protéger les populations mais plus particulièrement le personnel de santé. Ses membres demandent plus de rigueur.



« On a voulu tirer la sonnette d’alarme pour que les gens soient plus rigoureux, pour que le moyens soient disponibles pour que les gens ne mettent pas en danger les agents de santé qui se sacrifient pour soigner les gens », a déclaré Amadou Yéri Camara, secrétaire général de ladite organisation.



Il a déploré les lenteurs dans la mise en place du plan de riposte contre le Covid-19, apparu depuis le mois de décembre 2019 en Chine. « Depuis le début, les gens parlent. Les plans ont été élaborés mais les gens n’ont mis aucun moyen ni le matériel en place et il a fallu qu’il y ait des cas pour que les gens encourent à gauche et à droite. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas du professionnalisme », a-t-il pesté.



Avant de souligner qu’ « en de pareils moments, tout le monde se rappelle de la valeur et de l’importance de l’agent de santé, bien que l’Etat du Sénégal néglige et ne prend aucun soin des agents de santé ».