Planning de campagne du jour: où seront les candidats ce dimanche...

La campagne présidentielle a officiellement démarré ce dimanche à minuit. Les cinq candidat qui ont déjà dessiné leur itinéraire pour les 21 prochains jours. Ils vont sillonner le Sénégal pour convaincre les populations de porter leur choix sur leur programme.



Pour cette journée du dimanche 03 février qui constitue l’ouverture de la campagne électorale, le Président sortant et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a choisi de démarrer par Mbacké, dans la région de Diourbel qui concentre la plus forte population électorale du pays, après Dakar et Thiès. Macky y a été souvent sévèrement battu.



Macky partagera le terrain ce dimanche avec Madické Niang qui a décidé de démarrer également sa campagne par un meeting à Mbacké, après une visite chez le Khalife des mourides.



Idrissa Seck a décidé d’ouvrir son tour du Sénégal dans son fief à Thies, par un grand meeting.



Ousmane Sonko a décidé de démarrer sa campagne par un grand meeting sur le Boulevard Charles De Gaule dans la capitale.



Le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) Issa Sall a choisi de faire une caravane dans la banlieue dakaroise pour ouvrir sa campagne ce dimanche.