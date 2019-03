Plateau : un couple homosexuel arrêté après une bagarre à l’hôtel Fleurs de Lys et jugés

Une affaire d’acte contre nature a été hier, lundi, devant la barre du Palais de justice. Wael Safa et Pape Abdou, deux homosexuels arrêtés à l’hôtel Fleurs de Lys sis au Plateau en plein centre de Dakar, en pleine fellation, ont comparu. Ils sont poursuivi pour actes contre nature, collecte et diffusion d'images à caractère pornographique.



Selon «Libération», les deux gays ont été arrêtés au cours d’une bagarre. En effet, tout est parti d'une dispute qui a éclaté après une séance de plaisir tarifée à 75 000 F Cfa. Après que son libido est satisfait, Safa refuse de payer son due. Furieux, Ndiaye arrache le collier de ce dernier, et la bagarre éclate. Arrêtés puis déférés devant le Procureur, ce dernier a requis contre eux un (1) an dont 6 mois ferme.