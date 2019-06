Plateforme Aar Li Nu Bokk dénonce le retard de l’arrêté autorisant leur manifestation

La Plateforme Aar Li Nu Bokk a indiqué ce vendredi avoir été notifié tardivement de l'autorisation de la tenue de leur Rassemblement.



« Les autorités viennent de nous notifier, il y a seulement quelques minutes, l’Arrêté autorisant la tenue de notre rassemblement à la date et heure indiquées. Nous en prenons acte, mais rappelons que nous avions déjà décidé, conformément aux droits civils consacrés par notre Constitution, de tenir notre rassemblement. Ces manœuvres dilatoires sont très regrettables, car notre pays ne mérite pas toutes ces pratiques politico-administratives qui infantilisent la démocratie », dénonce la plateforme Aar Li Nu Bokk.



Le mouvement invite les citoyennes et citoyens à se mobiliser comme jamais auparavant à Dakar comme dans les régions, pour montrer la détermination du peuple sénégalais à exiger et à obtenir que tous ceux qui sont mêlés au scandale du pétrole et du gaz soient traduits devant les juridictions compétentes, que les contrats léonins signés soient renégociés et que les avoirs spoliés soient recouvrés.



Toutefois, le collectif se dit déterminé à faire de ces ressources une véritable bénédiction pour le peuple sénégalais et qu'elles soient à la base d’un développement durable et inclusif.