Plateforme du secteur privé ACP: Des solutions innovantes et alternatives de financement proposées

En marge du 9e sommet des chefs d’Etats et de gouvernements du Groupe de pays ACP, des forums impliquant le secteur privé de ces pays se déroule. Dans un panel, il a plus été question de discuter, d’identifier des solutions innovantes de financement des entreprises. C’est dans ce cadre là que Christian Kamayu, fondateur de Myafricanstartup a présenté une solution de financement alternatif qui implique jeunes entrepreneurs et médias.

Par ailleurs, le panel a réuni cinq intervenants venant de divers pays d’Afrique et du Pacifique. Les discussions ont, en outre, tourné, essentiellement autour de trois points : comment donner plus de visibilité aux start-up et entrepreneurs innovants, relever les obstacles des entreprises des pays ACP surtout l’accès au financement, accompagner les entreprises du secteur informel avec des outils innovants.