Plateforme portuaire : le ministre Alioune Ndoye signe un protocole d'accord avec la Belgique

Alioune NDOYE a procédé ce lundi, à la signature du protocole d’accord entre le ministère des Pêches et de l’Economie Maritime avec l’Ambassade du Royaume de Belgique pour la réalisation de l’étude sur la stratégie nationale de renforcement de la plateforme portuaire au Sénégal.

« L'économie nationale reste adossée de façon quasi ombilicale à la mer. De la pêche aux transports maritime et fluviomaritime, en passant par l’exploitation des ressources minières offshores, sans oublier le tourisme balnéaire et toute l’économie littorale, les ressorts de l’activité économique sont liés directement ou indirectement à la mer », a déclaré M. Ndoye.



Adhérant à ce projet si cher au Président Macky SALL, l’Ambassade du Royaume de Belgique à travers l’agence de coopération ENABEL, renouvèle une fois de plus l’attachement sans réserve du royaume de Belgique à accompagner l’émergence du pays.



Selon le Ministre Alioune NDOYE « la stratégie portuaire attendue mettra en complémentarité, et non pas en concurrence, les installations nationales actuelles et celles à créer, le cas échéant ». Car « l’accroissement d’infrastructures modernes et sécurisées pour la pêche maritime mobilise toute l’attention afin de garantir le maintien de l’agrément national d’exportation des produits halieutiques, premier poste pourvoyeur de recettes ».



Il signale aussi qu’avec la Société nationale du Port autonome de Dakar et avec les structures internes du Département, les termes de référence de la stratégie sont déjà finalisés.