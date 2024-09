Plusieurs rapports transmis pour enquête : la Sr et la DIC entrent en action cette semaine

La machine judiciaire est mise en branle. Les prochains jours s'annoncent très mouvementés avec un lot de rapports qui va faire intervenir la Section des recherches (Sr) et la Division des investigations criminelles (DIC). En effet, le parquet a transmis plusieurs rapports pour enquêtes des deux entités de la police et de la gendarmerie.



Parmi ces rapports, figure ceux de l’IGF (Inspection générale des finances) sur le Prodac (Programme des domaines agricoles communautaires), transmis à la DIC. Cette transmission fait suite à une plainte déposée par l'Agent judiciaire de l'Etat, qui s'est constitué partie civile. Selon le journal Libération, le rapport de l'IGF sur le Prodac n'est que la face visible de l'iceberg.



Et pour cause, d’après le quotidien Libération, le procureur de la République Ibrahima Ndoye, a fait plusieurs soit transmis concernant des rapports de l'IGE (Inspection générale d’Etat), de la Cour des comptes, de l'IGF, de l'Ofnac (Office national de lutte contre la fraude et la corruption), de la Centif (Cellule nationale de Traitement des Informations financières); des rapports internes, comptables.



Ces rapports seront distribués dans les prochaines heures entre la Sr et la DIC. Ces deux unités policières sont assez outillées en matière d'enquête financière.



Pour rappel, Ousmane Sonko avait fait la météo de ces évènements ce week-end, en affirmant que le déclenchement de ces procédures ont été accompagnées de mesures conservatoires.



D'après Libération, des sources autorisées renseignent qu'une liste composée de plus d'une trentaine de personnes (anciens dignitaires, d’hommes d'affaires, et de hauts fonctionnaires...) a été transmise à la Police de l'air et des frontières (Paf) pour leur opposer un refus de quitter le territoire.



Le journal Libération, en atteste la preuve, Mamadou Guèye, l'ancien directeur des Domaines, a été bloqué à l'AIBD (Aéroport international Blaise Diagne) alors qu'il devait voyager. L'ancien ministre Abdoulaye Seydou Sow, qui devait voyager avec l'équipe nationale de football a été aussi victime du même traitement.