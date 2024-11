Podor : Amadou Ba invite le gouvernement à mettre l’accent sur "les ressources et le développement du capital humain"

Depuis vendredi, l’enfant prodige de Ndiayène-Pendao (nord), Amadou Ba, parcourt le Fouta où il est accueilli en véritable maître des lieux. Malgré l’heure tardive, une foule nombreuse et enthousiaste s'est mobilisée pour lui réserver un accueil de héros. Tête de liste nationale de la coalition "Jamm ak Njarin" pour les législatives du 17 novembre, Amadou Ba a exprimé sa profonde gratitude aux populations pour leur soutien.



« Quand je suis arrivé dans le département de Podor, il faisait 2 heures voir 3 heures du matin, mais les gens étaient là à m’attendre, j’ai vu cette hargne, cette détermination, cette foule venue nous accueillir. J’ai été profondément touché de constater que cet accueil a été beaucoup plus chaleureux que l’accueil qui nous a été réservé durant la campagne présidentielle et pourtant, nous étions très, très satisfaits de cet accueil qui était pour nous un accueil mémorable. Je ne savais pas que dans le Fouta, il y avait encore une ressource, il y avait encore de la détermination pour nous accompagner dans ce projet. Je vous remercie les parents du Fouta », a déclaré Amadou Ba, samedi, marquant son 13e jour de campagne lors d’un meeting organisé par Cheikh Oumar Hann et des responsables politiques du département de Podor en son honneur.



Poursuivant son discours, Amadou Ba a confié aux Podorois ces préoccupations concernant ces localités et les habitants. « Mes préoccupations sont nombreuses. L’Urgence qu’on a aujourd’hui, c’est de régler le problème des inondations, d’autant plus que des inondations seront attendues les années à venir », a dit la tête de liste nationale de la coalition "Jamm ak Njarin".



« Nous avions averti dès septembre. Aujourd’hui, les cultures sont menacées beaucoup de destructions de biens. Le gouvernement doit prendre les mesures idoines, rapides pour permettre à ces populations de vivre plus dignement. C’est pourquoi notre coalition "Jamm ak Njarin" souhait que ce débat soit porté à l’Assemblée nationale et pour ce faire, donnez-nous la majorité », a lancé Amadou Ba.



Dans le Fouta, poursuit, le leader du mouvement la ‘’Nouvelle Responsabilité’’, « la pauvreté touche plus femme que les femmes ». Amadou Ba a estimé qu’il est temps que la « réussite des femmes et de jeunes soit qualifiée comme une priorité dans ce pays ».



Il a donc invité le gouvernement à mettre l’accent sur les ressources humaines. « Des financements avaient été octroyés, vous avez été formé, le moment est venu de vous donner plus, de faire plus pour que cette moitié de la population, qu’on retrouve le taux de pauvreté le plus important, que cette moitié soit tiré vers le haut. Je ne peux pas oublier cette jeunesse, qui depuis hier est avec nous en permanence. C’est vrai que le Sénégal est jeune, trois Sénégalais sur quatre, ont moins de 35 ans », a souligné l’ancien Premier ministre.



Cependant, il indique les questions de l’emploi, de la formation doivent être soulevées. « C’est vrai qu’il y a beaucoup d’infrastructures routières, c’est indiscutable. Aujourd’hui, ce qui était prévu dans le pacte 3, c’est de donner beaucoup plus de ressources au niveau du capital humain », a fait savoir Amadou Ba.



De plus, il invite le gouvernement dans sa vision 2050, qui selon lui, « est une copie du Plan Sénégal Émergent (PSE) » de mettre l’accent pour ce « quinquennat sur les ressources humaines, sur le développement des capitales humaines ».