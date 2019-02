Podor: Macky Sall accueilli en grande pompe par des leaders divisés

Le candidat Macky Sall était ce mardi à Podor. Accueilli par une foule monstre, le président sortant a promis de booster les investissements déjà consentis dans cette localité s'il est porté encore une fois à la tête du Sénégal le 24 février prochain.



A l'en croire, 105 milliards FCfa ont été investis dans le département de Podor, à travers des infrastructures, entre autres. Et ce chiffre va être multiplié, puisque Macky Sall a pris l'engagement d'encourager Podor mais aussi Dagana à poursuivre sur cette lancée. Car, a-t-il martelé «Dagana et Podor sont en train de devenir le grenier du Sénégal ».



Toujours sur le plan économique, le candidat de Benno Bokk Yakaar (Bby) a indiqué qu'il allait construire à Podor un centre socio-culturel pour les jeunes, un Espace numérique ouvert (Eno) et une antenne de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS).



Cependant, la manifestation a été aussi marquée par la rivalité entre les responsables de la coalition présidentielle. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Me Moussa Diop à exhorter le Président Sall à rappeler ces derniers au calme et à l'ouverture, surtout les membres de l'Alliance pour la République (Apr). D'autant plus que, affirme-t-il, des leaders politiques de sa trempe ont abandonné leur ambition politique pour soutenir Macky Sall à concrétiser son désir de tirer le Sénégal vers le haut.