Podor: les éleveurs face à une épidémie de feux de Brousse, cinq ont déjà perdues la vie

Les éleveurs du département de Podor, situé dans la région de Saint-Louis, sont plongés dans une anxiété croissante alors que les feux de brousse se multiplient, menaçant leurs moyens de subsistance ainsi que ceux de nombreuses communautés. Aboubacry Diallo, Président départemental de la Maison des éleveurs (MDE) de Podor, a sonné l'alarme sur une situation de plus en plus préoccupante.



Selon Sud Quotidien, au cours des trois dernières semaines, pas moins d'une dizaine de feux de brousse ont ravagé la région, laissant derrière eux des hectares de pâturages et de ressources naturelles réduits en cendres.



Lors d'une récente tournée dans la zone d'élevage du « Diéri », Aboubacry Diallo a confié que « depuis le 20 octobre jusqu’au 8 novembre passé, la zone a enregistré neuf cas de feu de brousse, pour un total de 744,2 hectares de tapis herbacé complètement brûlés. Et de nombreux cas ont été enregistrés, avec celui-là qui a emporté 5 vies humaines dans la commune de Dodel», a déploré.



Poursuivant, il a déclaré que « la commune de Doumnga Lao a été particulièrement touchée, perdant la plus grande superficie avec deux feux de brousse dévastateurs qui ont détruit respectivement 170 et 350 hectares les 3 et 4 novembre derniers ».



Cependant, un incident tragique s'est produit le 2 novembre à Billé, près de Galoya, où 160 moutons et chèvres ont péri dans les flammes, laissant les éleveurs locaux désespérés face aux pertes. A en croire M. Diallo l'urgence est de renforcer les ressources du service des Eaux et Forêts pour une surveillance plus efficace, car les feux n'ont épargné aucun des quatre arrondissements de Podor.



Il a aussi révélé que sur les 12 947 km2 du département, deux unités étaient neuves, deux dans un état passable et deux hors service, appelant le gouvernement à fournir rapidement une assistance pour mettre fin à cette crise et prévenir une saison sèche difficile pour les éleveurs et leurs troupeaux.