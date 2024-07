Podor: une candidate accouche en pleine 2nd tour et décroche son bac

Pour l'examen du baccalauréat de cette année, le lycée de Dodel a fait parler de lui. Au premier tour, il est le seul établissement du département de Podor à enregistrer une mention très bien grâce à Hamédine Sall, candidat en S2. Parmi les candidats admis à passer les épreuves du second tour, se trouvait une élève enceinte, Salamata Salif Sarr. Elle devait obtenir 20 points pour être admise.



Cependant, son parcours au second tour s'est arrêté dès la première épreuve (la philosophie) car elle a commencé à ressentir des douleurs. Elle a été rapidement évacuée à l'hôpital régional de Ndioum où elle a finalement accouché par césarienne, rapporte E-média dans son édition de e jour.



Avec une note de 16/20, l'élève de L1 a été déclarée admise alors qu'elle se trouvait à l'hôpital. Ainsi, le lycée de Dodel s'est distingué lors du baccalauréat 2024, tant au premier qu'au second tour.