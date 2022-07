Pogba pourrait être forfait pour le Mondial 2022 (média)

La paura di Pogba: rischia di tornare nel 2023 https://t.co/a3vtgi09sX

— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 27, 2022



Touché à l'entrainement, Paul Pogba enchaine les examens sur son genou droit. Et les derniers résultats sont inquiétants. Son retour pourrait n'avoir lieu qu'en 2023 à en croire le quotidien sportif italien.En effet, ce jeudi matin, la Gazzetta dello Sport va plus loin après les derniers compte-rendus, et notamment une consultation pré-chirurgie qui a démontré qu’une chirurgie plus lourde est désormais nécessaire pour soigner du mieux possible l’international français. Et cela signifierait une absence beaucoup plus longue.Selon le quotidien sportif italien, l'année 2022 du Français serait déjà terminée. Un coup dur qui signifierait aussi l’absence du Tricolore pour la Coupe du monde, qui aura lieu en novembre et en décembre.A noter que du coté de la Juventus rien n’a encore été acté. Même si le temps nécessaire pour se remettre de cette blessure et de cette intervention serait en effet plutôt de quatre mois de convalescence contre les deux espérés au départ.