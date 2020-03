Point #Covid-19 de ce lundi 30 mars 2020: le Sénégal enregistre 20 nouveaux cas positifs

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de la situation de l’épidémie du nouveau Coronavirus au Sénégal ce lundi 30 mars 2020. Sur les 87 tests réalisés, 20 sont revenus positifs. Il s’agit de 5 cas importés, 14 cas contacts suivis et 1 cas issu de la transmission communautaire.



Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Le ministère déclare également que l'état de santé des patients hospitalisés est stable en dehors de deux cas graves actuellement en charge par les structures sanitaires.



À ce jour le Sénégal compte 162 cas ont été déclarés positifs, dont 2_ guéris et 134 sous traitement.