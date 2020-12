Point #Covid_19: 120 nouveaux, 23 en Réanimation, 2 décès et 634 malades sous traitement

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, ce mercredi 16 décembre 2020. Sur 1279 tests effectués, 120 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 9,38 %.



Il s'agit de 35 cas contacts suivis par les services sanitaires et 85 issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes : Touba (9), Dakar Plateau (8), Rufisque (5), Saint Louis (5), Almadies (4), Diourbel (4), Podor (4), Richard Toll (4), Fann Résidence (3), Guédiawaye (3), Ouakam (3), Ouest Foire (3), Thiés (3), Yoff (3), Mamelles (2), Matam (2), Mermoz (2), Parcelles Assainies (2), Point E (2), Darou Mousty (1), Diamniadio (1), Dieupeul (1), Kaolack (1), Koki (1), Mbacké (1), Mbao (1), Ngor (1), Ourossogui (1), Sacré Coeur 3 (1), Sicap Baobab (1), Vélingara (1) et Yeumbeul (1).



Aucun cas importé n'a été signalé lors du point quotidien.



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 106 patients qui étaient sous traitement, 23 cas graves et 2 décès.



A ce jour le Sénégal compte 17. 306 cas déclarés positifs don16.349 guéris, 352 décès et donc 634 malades sous traitement.