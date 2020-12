Point #Covid_19 de ce 26 décembre: 154 nouveaux cas, 1 décès, 33 malades en réanimation

Le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 fait par le ministère de la Santé ce samedi 26 décembre a révélé 154 nouveaux cas enregistrés sur un total de 1549 tests effectués (un taux de positivité de 9,94 %). Il s'agit de 60 cas contacts et 94 issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Touba (10), Dakar Plateau (6), Saint Louis (6), Fatick (5), Kaolack (5), Thiés (5), Mermoz (4), Linguére (3), Mbour (3), Parcelles Assainies (3), Tivaouane (3), Almadies (2), Castors (2), Joal (2), Khombole (2), Liberté 5 (2), Mbao (2), Médina (2), Ngor (2), Ouakam (2), Sud Foire (2), Yoff (2), Amitié (1), Darou Mousty (1), Diourbel (1), Fann (1), Kaffrine (1), Koki (1), Liberté 4 (1), Liberté 6 (1), Louga (1), Guinguinéo (1), Linguère (1), Louga (1), Mamelles (1), Maristes (1), Matam (1), Ouest Foire (1), Richard Toll (1), Rufisque (1), Scat Urban (1), Tivaouane Peulh (1) et Zone B (1).



96 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



1 décès a été enregistré hier-vendredi 25 décembre 2020. L'état de sante des autres patients hospitalisés est stable, selon le Dr Mamadou Ndiaye.



A ce jour, 18. 523 cas ont été déclarés positifs dont 16. 881 guéris, 386 décédés, et donc 1254 sous traitement.