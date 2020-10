Point #Covid_19 de ce mardi 20 octobre: 1 décès supplémentaire, 27 nouveaux cas dont aucun cas contact signalé

Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 ce mardi 20 octobre...Sur 816 tests effectués, 27 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 3, 31%. Aucun cas contact suivi par les services sanitaires n'a été signalé lors du point quotidien. Par contre 18 cas importés (AIBD) ont été répertoriés par les services sanitaires et 9 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit : Guédiawaye (2), Louga (2), Fann (1) Khombole (1) Rufisque (1), Saint Louis (1) et Thiés (1).



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 57 patients qui étaient sous traitement, 6 cas graves et 1 décès lié à la covid19 a été enregistré hier-lundi 19 octobre 2020.



A ce jour le Sénégal compte 15. 459 cas déclarés positifs dont 13. 922 guéris, 3 20 décédés et donc 1. 216 sous traitement.