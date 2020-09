Point #Covid_19 de ce samedi 19 septembre : 1 décès supplémentaire, 43 nouveaux cas contre 102 guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 ce samedi 19 septembre. Sur 1334 tests effectués, 43 sont revenus positifs. Il s'agit de 18 contacts suivis, 26 cas issus de la transmission communautaire et 2 cas importés signalés à l’aéroport de Dakar.



Ces derniers sont répertoriés dans les communes ou quartiers suivants: Maristes 3, Mbour 3, Kolda 2, Pété 2, Thiès 2, Bignona 1, Mbirkilane 1, Cié nouvelle horizon 1, Grand Dakar 1, Hann Village 1, Hlm Grand Medine 1, Liberté5 (1), Louga 1, Mbao 1 ; Médina 1, Mermoz 1 ; Ouest Foire 1 et Tivaouane 1.



Le Directeur de la Prévention du ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, a également annoncé la guérison de 102 patients qui étaient sous traitement, 27 cas graves et 1 décès lié à la covid19 a été enregistré vendredi.



À ce jour le Sénégal compte 14. 688 cas déclarés positifs dont 11 153 guéris, 301 décédés et donc 3. 232 sous traitement.