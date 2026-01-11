Affaire enseignants-chercheurs en Guinée : le SAES demande à l’Etat «le recrutement massif de docteurs sans-emploi»

Le Secrétariat national (SN) du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) demande au gouvernement sénégalais «le recrutement massif de docteurs sans-emploi, en vue d'atteindre un taux de 70% de permanents et d'augmenter le taux d’encadrement largement en deçà des normes internationales», à l’issue d’une rencontre à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD).



Cette proposition du SN-SAES intervient dans un contexte où il dit avoir « pris connaissance de la liste des 59 Sénégalais proposés au recrutement en Guinée, dont 41 docteurs sans emploi et six (06) enseignants-chercheurs retraités, soit un total de 80% de l'effectif qui est libre de tout engagement».



Les syndicalistes ont aussi invité l’Etat à «corriger l'injustice envers les ayants-cause des enseignants-chercheurs disparus, beaucoup d'orphelins, de veuves et de veufs des défunt(e)s collègues (qui) ne bénéficient toujours pas de la pension de réversion».



Après de «multiples alertes du SAES» au gouvernement, le SN a enfin «appelé tous les militants à une mobilisation totale dans les jours à venir pour la résolution définitive de ces questions».