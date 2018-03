Point économique du Sénégal : Experts du privé et universitaires réclament plus de clarté

La situation et les perspectives économiques du Sénégal présentées ce matin sous forme de tableaux à l’occasion de l’atelier d’échange organisé par le ministère des Finances n’ont pas répondu aux attentes des panélistes. Selon le représentant du secteur privé, Mr Bocoum, la présentation a été trop ramassée et n'a pas été trop claire.



«La présentation a été trop ramassée. Cela ne nous donne pas une lecture pertinente de la situation. Or, pour la rencontre d’aujourd’hui, les acteurs principaux, ce sont l’Etat et le secteur privé national. Donc, il faut qu’on se parle franchement et clairement avec des chiffres qui permettent d’avoir une lecture objective», déclare le représentant du secteur privé.



Mr Bocoum dénonce le format des tableaux qui, selon lui, n'est pas trop pertinent. «Le format qui été fait les dernières années, était plus pertinent. Il y avait un tableau avec les objectifs, les réalisations, et on en mettait une bande avec des points rouges. C’était objectif, franc et clair. Ça nous permettait de voir qu’est-ce-qui ne va pas. Et à partir de là, on interpelle les différents acteurs pour qu’ils apportent des réflexions communes partagées. C’est ça qui nous fera avancer», martèle-t-il.



Avant de préciser : «Tant qu’on présente ces tableaux qui sont très génériques, classiques, on ne s’y retrouvera jamais. Et, le secteur privé national, c’est le pendant du Sénégal».



Le panéliste a tenu à attirer aussi l’attention sur les modes de financement pour le Partenariat Public/Privé (PPP).



«Le PPP c'est un programme, c’est bien, ça va permettre de soutenir beaucoup de projets du PSE. Mais dans sa mise en œuvre, ce n’est rien du tout», campe-t-il. Et, de déplorer «On plombe dans l’ancien système de coopération à l’époque où les Européens viennent avec un financement clé qu’il donne à des entreprises européennes réalisent. Donc, ça fait tourner leur économie, ils financent leur économie même hors territoire. De même, dans le PPP, ils viennent, ils financent leurs argents et ils vont réaliser eux-mêmes les travaux. Et, de manières résiduelles, on va voir des sous-traitantes des entreprises sénégalaises».



«Cette émergence, dont on parle, elle se fera avec les Sénégalais, par les Sénégalais et pour les Sénégalais. C’est un support ponctuel dans le temps », soutient-il.