Polémique autour d’Auchan : Ahmet Fall Braya demande à l'Etat de publier le protocole d’accord

Ahmet Fall Braya veut que l’Etat rassure le commerce local. Pour ce, l’ancien président l’Unacois (Unacois/Jappo) (l’union nationale des commerçants et industriels du Sénégal) demande au gouvernement de publier le protocole d’accord qui le lie avec la firme française, Auchan.



«Qu’est-ce que l’Etat a signé avec Auchan ? », s’interroge l’ancien président de l’Unacois selon qui, «l’Etat doit se prononcer sur cette question» pour élucider les Sénégalais.



Ahmet Fall Braya de déclarer qu’: «il y a trois (3) stades de commerce : il y a le stade de gros, l’importation, le stade de demi-gros, et celui du détail. Dans les clauses signées avec l’Etat, qu’est-ce qu’on a autorisé à Auchan à faire. Parce qu’apparemment, il fit dans le micro-détail».



Poursuivant son questionnement, il ajoute : «Est-ce que c’est normal, ou est-ce que ce n’est pas normal, c’est à l’Etat de se prononcer sur cette question, de faire une sortie pour nous édifier. Parce que, déplore-t-il, les commerçants commencent à être fatigués». Pire, peste-t-il, « ils viennent dans les coins les plus reculés».



Il rappelle que «dans le commerce de distribution, les 95% c’est des Etrangers, ce n’est pas des Sénégalais, ça il faut que les gens le sachent». Mais, conclut-il, «quand même nous avons besoin de notre bien-être, de notre mieux être. Le produit que nous achetons, nous voulons que ça soit un produit de qualité et qui coûte moins cher».



A noter que plusieurs commerçants locaux ont manifesté la semaine dernière pour dénoncer la concurrence déloyale qu’incarne la firme française, Auchan.