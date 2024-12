Polémique autour de la résidence du président de l'Assemblée nationale : elle a été troquée contre un terrain nu à Yoff, selon Amadou Ba

Amadou Ba, député de Pastef et membre de la majorité à l’Assemblée nationale, a réagi aux propos d'Abdou Mbow concernant la résidence du président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye. Le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa déclaration de politique générale du vendredi 27 décembre, avait évoqué la situation de cette résidence en expliquant que, contrairement à ce qui aurait dû être prévu, Malick Ndiaye ne disposait pas encore de sa propre maison.



Selon Sonko, la résidence en question, bâtie sur plus de 4000 m² et située à Fann, a été vendue pour 300 millions de FCFA. Mais selon les explications d'Abdou Mbow, lors de son passage au Grand Jury de ce dimanche 29 décembre à la radio RFM, lorsque Moustapha Niasse est arrivé à la tête de l’Assemblée, il a demandé à voir la résidence de son prédécesseur, Mamadou Seck. Il s’est avéré que l’État avait, à l’époque, rétrocédé cette propriété à un particulier en raison du projet de construction d’un lycée à Yoff.



Réagissant vivement à cette déclaration du président du groupe parlementaire Takku Wallu, Amadou Ba a affirmé que les propos d'Abdou Mbow sur cette affaire étaient totalement biaisés. Dans un post sur les réseaux sociaux, il a exprimé son désaveu en affirmant que la version donnée par Mbow ne reflétait pas la réalité des faits. Selon Amadou Ba, la résidence située sur la Corniche ouest, d’une valeur estimée entre 6 et 8 milliards de FCFA, a été troquée contre un terrain nu à Yoff, dont la valeur n'excédait pas 300 millions de FCFA à l’époque.



Pour le député de Pastef, cet échange, sans compensation ni contrepartie, représente un scandale. Il a insisté sur le fait qu'une résidence aussi précieuse que celle sur la Corniche ouest ne pouvait pas être échangée contre un terrain vide, destiné à un projet d’infrastructure, sans que cela ne soulève des questions. Il a qualifié cette transaction de "scandale" et a appelé à une clarification de cette affaire.