Polémique en Tunisie sur le sort d’un bateau transportant de l’alcool médical

La vidéo existe toujours et elle a été largement partagée sur la Toile en Tunisie où la nouvelle crée la polémique. On y voit Mohamed el-Msellini, ministre tunisien du Commerce, affirmer à la chaîne privée Elhiwar Ettounsi qu’« un navire se dirigeant vers la Tunisie a été piraté en mer par les Italiens ». Le 24 mars, sur radio Shams FM, le même ministre revient sur ses déclarations précisant qu’il aurait parlé « d’un détournement en mer », mais sans évoquer cette fois-ci les Italiens. Le ministre rajoute alors qu’il s’agit d’un cargo sans plus de précisions.



Joint par RFI, ce mercredi, le bureau du ministre a refusé de commenter l’affaire. L’information a tout de même préoccupé l’opinion tunisienne, d’autant qu’elle intervient peu de temps après une autre polémique qui a opposée la République tchèque et l’Italie sur une cargaison comprenant des dizaines de milliers de masques et des respirateurs destinés à l’Italie.



En tout cas, l’incident ne semble pas perturber les relations entre les deux pays. Ce mercredi, l’Agence italienne au développement a annoncé que les deux pays continuaient « leur coopération pour surmonter ce moment difficile ensemble ». L’Italie a notamment accordé un crédit d’aide de 50 millions d’euros à la Banque centrale tunisienne pour soutenir les entreprises face à l’impact du coronavirus.