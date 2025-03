Polémique sur recrutement d’une consultante en communication : les explications du MIAAE

Dans son communiqué, parvenu à la Rts, le ministère de l’intégration Africaine et des Affaires Etrangères a tenu à réaffirmer son engagement en faveur de la valorisation des compétences nationales. Il a également rappelé son attachement aux principes d’ouverture, d’intégration africaine et de coopération régionale, des valeurs essentielles pour le développement et le rayonnement du continent.



Répondant aux interrogations concernant le statut et les conditions de l’engagement de la consultante en communication récemment recrutée, le communiqué a indiqué que la consultante en question est une ressortissante de l’espace CEDEAO résidant au Sénégal depuis 15 ans. Elle n’est ni rémunérée par le MIAAE, ni intégrée à son cabinet, et ne dispose d’aucun bureau au sein de l’institution.



Toujours selon le document, ce recrutement a été initié et financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), partenaire technique du ministère, dans le but de mobiliser une expertise de haut niveau au service des missions stratégiques du ministère des de l’Intégration Africaine et des Affaires Etrangers (MIAAE).