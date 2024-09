Polémique sur ses propos tenus à Kanel : le ministre de la Santé apporte des éclaircissements

En tournée à Kanel, le ministre de la Santé Dr Ibrahima Sy a tenu un discours en Poular devenu un sujet de polémique. Ainsi, des vidéos et des textes traduisant ses propos ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux. Dans les publications, l’on pouvait nettement lire que le ministre de la Santé aurait soutenu, « au niveau de mon ministère à chaque fois que je reçois des CV la première des choses que je fais, c'est de vérifier si le candidat est de Pastef ou pas, parce que ma priorité, ce sont les gens de Pastef ».

Pour mettre un terme à cette polémique, le ministre a fait sortir un communiqué précisant la nature de ses propos. « Lors d’une tournée politique, j’ai eu des discussions avec nos militants à Kanel dans un cadre purement politique. Une portion de cette vidéo a été savamment extraite et partagée avec une volonté de nuire et de dévoyer le fond de ma pensée », a lancé le ministre.



« Je suis un universitaire, un cadre sénégalais avec des valeurs et principes qui transcendent les considérations politiques. Si je suis aujourd’hui ministre de la République, c’est grâce à mon engagement politique. Toutefois, dans mon cabinet au ministère, il n’y a aucun profil politique. Je privilégie toujours les compétences, l’expérience et le savoir-faire parce qu’en définitive, les résultats priment sur toutes les autres considérations », a-t-il précisé.



Le ministre soutenant mettre en avant les compétences dans ses recrutements, souligne que c’est n’est pas un délit de promouvoir un cadre de Pastef, car les militants de Pastef sont aussi bien méritants. « J’estime et je suis convaincu que le Sénégal comme notre formation politique regorge de compétences de haut rang. À mon avis, si des gens de notre parti disposent des qualités humaines et professionnelles requises pour certains postes, ils doivent pouvoir les occuper comme tout bon Sénégalais. À compétence égale, je ne pense pas que cela soit un délit de promouvoir un cadre de PASTEF qui est aussi un Sénégalais bien méritant. Dans toutes les nominations au MSAS, la compétence a toujours été privilégiée et cela a d'ailleurs largement bénéficié à des cadres non PASTEF que des compétences de notre parti », a-t-il souligné.