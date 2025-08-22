Réseau social
Police nationale : trois individus arrêtés à Grand Dakar pour trafic de drogue et vol de moto
Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a interpellé trois (3) individus lors de deux opérations distinctes dans la nuit du 19 au 20 août 2025, a annoncé la Police nationale sur sa page Facebook.

La première arrestation concerne deux personnes qui circulaient à moto. « Une fouille a permis de découvrir et de saisir trois boules de haschich en leur possession », a indiqué la note de la police.

Plus tard, vers 6 h du matin, un autre individu a été arrêté suite à une dénonciation anonyme. « Le suspect a été trouvé en possession d’une moto de marque Honda HS, d’une cisaille et d’un antivol de moto découpé, confirmant le vol », précise le communiqué.

La police a ajouté que les trois suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, actuellement en cours.


Bacary Badji (stagiaire)

Vendredi 22 Août 2025 - 16:08


