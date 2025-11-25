Politique : Pastef France prône l’apaisement et invite Sonko et Diomaye à un dialogue constructif

Pastef France lance un appel solennel à la cohésion et à l'unité de tous les membres et sympathisants. Dans un communiqué publié ce 25 novembre 2025, le Bureau Exécutif de Pastef France réaffirme son « soutien indéfectible au Président du parti, Ousmane Sonko, dont le leadership et la vision éclairée ont été déterminants pour l'accession de notre formation politiques au pouvoir ».



D’après la coordination des patriotes de France, son « engagement sans faille et sa détermination restent essentiels pour conduire les réformes structurelles attendues par le peuple sénégalais ». Pastef France lui renouvelle toute sa confiance dans sa mission.



La coordination dit rester mobilisée pour « soutenir le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre du programme de rupture porté par son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye ».



Pastef France demande aux « frères Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à s'engager résolument dans la voie du dialogue constructif et de la responsabilité » pour préserver cette « alternance chèrement acquise et faire triompher le Projet.



Dans ce même esprit, la section France exhorte le gouvernement à donner une « forte place à la justice, à la réparation des blessures encore béantes des événements de 2021 à 2024, et à la reddition des comptes ».



Elle rappelle par ailleurs, l'identité de Pastef : un parti fondé sur le « rejet systématique des alliances contre nature ». « Tout recyclage de transhumants honnis et vomis par le peuple » serait, selon elle, une « erreur historique et un dévoiement du projet de société présenté aux Sénégalais ».



Pastef France appelle enfin à la retenue, à l'apaisement et surtout à la cohérence pour réussir le « redressement économique du pays légué au sous-sol ».

