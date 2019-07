Politique Zéro déchet au Sénégal : « Aéroport Dakar Blaise Diagne, lieu d’implémentation »

Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens a dit sa satisfaction qu’il en soit ainsi. « Il est heureux que la plateforme de l’Aéroport international Blaise Diagne, qui est la vitrine du Sénégal soit donc le premier lieu d’implémentation de cette politique Zéro déchet », soutient Alioune SARR jeudi matin, lors de la cérémonie de clôture des activités du mois de l’environnement (Juin).



Le ministre qui a planté son arbre devant le salon d’honneur comme tous les autres directeurs généraux de la plateforme a souligné que "tout ceci se fait dans le respect des impératifs de développement aéroportuaires, sans oublier le besoin d’améliorer la qualité de vie des populations autour de l’aéroport et celle des employés".



A côté du ministre et face à la presse le directeur général de LAS, Xavier MARY est revenu sur la politique environnementale de l’aéroport et sur les stratégies de motivation et de sensibilisation des agents et des passagers pour leur participation à l’atteinte de cet objectif zéro déchet.