Développement local à Ngogom : Mbaye Diouf pointe du doigt le manque de projets d'envergure et d'aménagement du territoire

Un responsable de la plateforme Nouvelle Responsabilité dans la commune de Ngogom,(Bambeye, Centre –Ouest, Mbaye Diouf, a déploré l'absence d'infrastructures majeures et de programmes économiques capables d'endiguer la pauvreté des jeunes et des femmes au niveau local. Il s'exprimait en marge de la finale de la zone 4 de l'ORCAV de Bambey.



Professionnel de l'urbanisme et géomètre au sein de la division régionale, Mbaye Diouf a souligné que l'absence de planification spatiale freine l'attractivité de la commune face aux investissements d'État ou privés. « Tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent ne colle pas du tout avec mes compétences. C'est d'une organisation de l'espace dont nous avons besoin pour la commune de Ngogom, afin de prévoir toutes les infrastructures nécessaires à l'épanouissement de la jeunesse », a expliqué Mbaye Diouf.



Le responsable politique a lancé un appel aux populations locales pour soutenir sa démarche de restructuration territoriale. « Nous avons les compétences de cet aménagement qui va permettre une bonne organisation de l'espace de la commune pour pouvoir accueillir des projets de grande envergure. Pour cela, nous lançons un appel solennel à toute la population pour nous accompagner », a-t-il conclu.