Eliminatoires Mondial basket 2027 : le Sénégal écrase le Mali et prend la tête du groupe F

Le choc tant attendu entre le Sénégal et le Mali n’a finalement pas tenu toutes ses promesses en matière de suspense. Les Lions ont largement dominé les débats pour s’imposer avec autorité face aux Aigles, 97-71, ce dimanche 30 août 2026.



Maîtres de leur sujet, les Sénégalais ont imposé leur rythme tout au long de la rencontre, ne laissant que peu de chances à leurs adversaires. Cette victoire permet aux Lions de prendre la tête du groupe F à l’issue de la phase aller de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.



Pour le Mali, cette lourde défaite redistribue les cartes. Les Aigles devront désormais se battre pour conserver leur troisième place, alors que l’Angola est revenu dans la course après sa large victoire face à la Côte d’Ivoire (91-70).



La bataille pour les places qualificatives reste donc plus ouverte que jamais. Les différentes sélections se retrouveront en février 2027 en Côte d’Ivoire pour la cinquième fenêtre des éliminatoires.



Avec deux victoires lors de cette fenêtre à Dakar, dont un succès de prestige face à l’Angola, le Sénégal termine cette phase aller sur une note très positive et confirme ses ambitions dans la course au Mondial 2027.