Menaces de mort contre Babacar Fall : le SYNPICS exige la protection du journaliste de RFM et l'ouverture d'une enquête

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a vivement condamné les menaces de mort ciblant le journaliste de la RFM, Babacar Fall. Dans un communiqué rendu public par son bureau exécutif, l'organisation syndicale réclame l'intervention des autorités étatiques pour garantir la sécurité du professionnel des médias et poursuivre les auteurs de ces actes.



Ces intimidations surviennent à la suite d'un entretien accordé par le journaliste à Serigne Abdou Sy dans le cadre de l'émission matinale RFM Matin. Fustigeant des « agissements liberticides », le SYNPICS rappelle que la liberté de la presse, consacrée par la Constitution, demeure un pilier démocratique fondamental. Le syndicat souligne que les professionnels de l'information ne doivent pas être exposés à des pressions ou à des attaques visant à les réduire au silence dans l'exercice de leurs fonctions.



Face à la gravité des faits, le bureau exécutif interpelle directement les pouvoirs publics pour qu'ils assurent l'intégrité physique de Babacar Fall. Il exige également que toute la lumière soit faite sur l'origine de ces menaces afin que leurs auteurs soient traduits devant la justice. Réaffirmant sa solidarité envers le journaliste de la RFM et l'ensemble de la profession, le SYNPICS appelle l'ensemble des acteurs au respect du droit à l'information et promet de maintenir une vigilance accrue contre toute tentative d'intimidation.