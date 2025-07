Politique : l’AFP officialise sa rupture avec BBY et révèle ses ambitions pour les élections locales prochaines

Le secrétaire général de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), Mbaye Dione, a affirmé avec fermeté les ambitions de son parti à l’approche des élections locales prévues en 2027. « L’AFP ira en locomotive. Soit, nous irons seuls, soit nous serons dans une coalition où l’AFP sera la locomotive », a-t-il déclaré à l'émission Grand Jury sur la Rfm, de ce dimanche 06 juillet 2025.



Après plus d’une décennie de compagnonnage avec le régime de Macky Sall au sein de la coalition Benno Bok Yakaar, Mbaye Dione a officialisé la rupture avec cette alliance historique. « Nous n’avons plus l’objectif de nous embarquer dans des partis politiques, quelle que soit leur force », a-t-il martelé, affichant une volonté de tracer une voie indépendante.



Dans cette perspective, l’AFP s’engage dans une vaste entreprise de redynamisation de ses structures internes. Mbaye Dione a détaillé un programme de restructuration visant à ranimer les bases du parti et à renouveler ses instances à tous les niveaux : régionales, départementales et municipales, mais aussi celles des différentes catégories socioprofessionnelles : cadres, enseignants, étudiants et personnes en situation de handicap.



Pour le secrétaire général du parti, l’enjeu est clair : « Conquérir le pouvoir et apporter la preuve que nous avons des solutions aux problèmes que vivent les Sénégalais. »



Cette déclaration marque un tournant dans la trajectoire de l’AFP, longtemps perçue par certains acteurs politiques comme un partenaire secondaire au sein de Benno Bok Yakaar. À moins de deux ans des scrutins locaux, le parti semble déterminé à jouer les premiers rôles et à s’imposer comme une force politique autonome et crédible face aux défis du Sénégal contemporain.