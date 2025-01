Pool judiciaire financier : Tahirou Sarr au cœur des transactions douteuses

Dans cette affaire évoquant des « mécanismes de blanchissement de capitaux qui impliqueraient la création de sociétés écrans, utilisés comme instruments pour des transactions suspectes d’un montant cumulé dépassant 125 milliards de Fcfa circulant entre les comptes de Farba Ngom , figure le nom de Tahirou Sarr », indique le quotidien du groupe futurs médias.



Et de préciser, «la 9e Déclaration d’opération suspecte (Dos), incluse dans le rapport [de la Centif], suffit pour circonscrire le présumé rôle que Tahirou Sarr aurait joué dans cette affaire» portant sur un montant global provisoirement estimé à 125 milliards de francs Cfa.



La Déclaration d’opération suspecte (Dos), datée du 6 décembre 2022, a été transmise par la Cbao. Elle révèle des mouvements de fonds en faveur de Tahirou Sarr via sa société Mega Business.



Un virement du Trésor de 4 milliards de francs Cfa effectué en juin 2022, fait savoir que l’argent est passé par de nombreux autres comptes et a servi à d’autres transactions dont 1 milliard pour la Holding Sofico appartenant à Tahirou Sarr, le même montant pour la Sci Diamalaye et 2,2 milliards pour Mes Kantissa, Sarr, Sylva et Gomis.