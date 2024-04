Port autonome de Dakar : Waly Diouf Bodian nouveau directeur

Inspecteur principal des impôts et des domaines, Waly Diouf Bodian hérite du poste de directeur général du port autonome de Dakar (PAD). Il remplace à ce poste, Mountaga Sy.

Waly Diouf Bodian est connu également dans le milieu syndical. Il a été le secrétaire général du Syndicat Autonome des agents des Impôts et Domaine (SAID).