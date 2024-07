Port autonome de Dakar: le DG rencontre les syndicats pour discuter des audits en cours

Le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a reçu hier, jeudi, le Cadre de concertation des secrétaires généraux des cinq syndicats.



Selon le quotidien Le Témoin, "Le directeur général a voulu communier avec les représentants des travailleurs du Port de Dakar pour les rassurer sur les audits qu’il a initiés et qui se sont traduits par l’arrêt des contrats à durée déterminée arrivés à terme."



Waly Diouf Bodian a expliqué "les contours de l’audit qui sera lancé pour une durée de deux mois." L’ancien inspecteur des impôts a indiqué par ailleurs qu’il "a trouvé sur place une situation alarmante du personnel au titre du bilan social, ce qui nécessitait un audit du personnel et des services rattachés du Port autonome de Dakar." C’est la raison pour laquelle il "a décidé non pas d’arrêter les CDD arrivés à terme, mais de les suspendre le temps de recevoir les rapports d’audits."



Néanmoins, "les CDD figurant dans le protocole d’accord signé entre les cinq syndicats et l’ancienne direction générale ne sont pas concernés par la mesure d’arrêt des CDD," révèle le journal.