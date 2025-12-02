Port de Dakar : le navire tanker "Mersin" a subi quatre explosions externes

On en sait un peu plus sur l'incident survenu à bord du navire tanker Mersin transportant environ 30.000 tonnes de carburant, au large de Dakar. Selon la compagnie maritime Besiktas le bateau a subi quatre explosions internes dans la nuit du 27 novembre 2025 vers 23 heures 45 minutes, provoquant l’entrée d’eau de la mer dans la salle des machines.



Dans un communiqué, la compagnie maritime Besiktas informe que le bateau était au mouillage dans la rade extérieure du Port autonome de Dakar, à la position 14°36’29.51 » N et 17°16’45.76 » W, à 9,3 nautiques. Selon les responsables du navire, les 22 membres de l’équipage ont été rapidement secourus. Ceci, a été confirmé par la compagnie maritime turque qui a déclaré que : « tous les membres de l’équipage sont saints et saufs. Il n’y a ni blessé, ni perte de vie humaine, ni pollution ».



La cause de ses explosions reste encore floue mais la compagnie maritime turque a informé qu’elle attend les conclusions de l’enquête pour connaitre la cause des explosions, et qu’elle travaille en pleine coopération avec les assureurs et les autorités sénégalaises, gérant les conséquences de l’incident et soutenant les enquêtes techniques et médico-légales.



« Le navire demeure sûr et stable, et ne présente aucun danger pour la navigation ou la sécurité de son environnement », a-t-il rassuré.



Le navire Mersin de 30 000 tonnes de carburant à bord mesure 183 mètres de long, 32,2 mètres de large et a un poids mort de 50 122 tonnes. Cette propriété de la société Besiktas Denizcilik a été construite en 2009.