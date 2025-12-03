Port de Dakar: le navire turc MERSIN est "stable et sous surveillance", malgré "un vent défavorable en mer"

Le navire turc "Mersin" est "stable et sous surveillance constante" malgré "un vent défavorable en mer", après avoir été immobilisé le 27 novembre 2025 au large de Dakar avec plus de 30.000 tonnes de carburant, en raison d’un incident.



"Pour accélérer la résolution de la situation, une équipe spécialisée de plongeurs-démineurs a été dépêchée sur la zone du port autonome de Dakar", a dit ce mercredi un communiqué de l’Institution, qui assure que "des échanges techniques sont également maintenus avec les représentants de l’armateur du navire".



Le Port autonome de Dakar annonçait le 30 novembre, qu’un équipage du navire tanker "MERSIN" avait été "secouru sain et sauf", après que les autorités ont été alertées d'un incident technique à bord de l'appareil.