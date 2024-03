Portrait biographique d'un candidat : Mamadou Lamine Diallo (mouvement Tekki)

Mamadou Lamine Diallo est né en 1959 à Dakar. Il fréquente l'école primaire de la Zone B et le lycée Van Vollenhoven (actuel lycée Lamine Guèye) où il obtient le Bac en 1977. Il intègre les classes préparatoires au Lycée Louis le Grand à Paris, avant d’être admis à l’École Polytechnique de Paris et à l’École des Mines de Paris d'où il ressort ingénieur. Il devient docteur en Économie de l’École des mines de Paris en 1988.



Il débute sa carrière professionnelle en France en tant qu’ingénieur aux Charbonnages de France, puis économiste au Centre d’économie industrielle de l’Ecole des Mines de Paris. Il devient conseiller de l’Administrateur à la Banque mondiale à Washington D.C., en 1990 avant de rentrer au Sénégal. En 1993, il occupe divers postes à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Il mène également un carrière dans l’administration sénégalaise, en tant que détaché au cabinet du Premier ministre de 1994 à 2001 avant de revenir à la BCEAO. Mamadou Lamine Diallo a également eu un rôle au sein de l’Union Africaine entre 2003 et 2006 en tant que directeur de cabinet du président de la Commission. En 2022, il est réélu député après un premier mandat en 2017, et vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal.



Mamadou Lamine Diallo s’est présenté comme candidat indépendant à l’élection présidentielle de février 2007 au Sénégal. Il est président du Mouvement Tekki, mouvement politique et citoyen, et membre de la Conférence des leaders de la coalition Bennoo Siggil Senegaal, victorieuse lors des élections locales de 2009. Il a également contribué aux travaux des Assises Nationales du Sénégal.