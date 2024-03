Portrait biographique d'un candidat : Mohamed Ben Abdallah Dionne (Coalition Dionne 2024)

Mohamed Ben Abdallah est né le 22 septembre 1959 à Gossas dans la région de Fatick. En 1983, il est diplômé de l’Institut d’informatique d’entreprise (IIE, alors rattaché au Conservatoire national des arts et métiers), grande école d’ingénieurs devenue l’École nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise (ENSIIE, rattachée aux Mines-Télécoms). Le natif de Gossas est aussi titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Économie internationale et globalisation, spécialité politiques économiques et sociales de l’université de Grenoble.

Le candidat à l’élection présidentielle de février 2025 a commencé sa carrière professionnelle en 1983 à la compagnie IBM France (division des opérations extérieures), en qualité d’ingénieur technico-commercial, avant de rejoindre en 1986, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Il a occupé successivement au sein de la banque, les fonctions de pouvoir, sous-directeur, puis directeur. En 1997, il a été détaché par la BCEAO auprès du gouvernement du Sénégal.

Mahammed Dionne a occupé tour à tour, les fonctions de directeur de l’Industrie au ministère chargé de l’Industrie, puis de chef du Bureau économique du Sénégal à Paris avec le rang de ministre-conseiller, de 2003 à 2005, et enfin, de directeur de cabinet du Premier ministre Macky Sall de 2005 à 2007. Après un passage à la coopération industrielle sud-sud puis à l’ONUDI pour l’Afrique et les pays les moins avancés, au siège de l’ONUDI à Vienne, il est nommé Premier ministre du Sénégal par le président Macky Sall, le 6 juillet 2014.

Après la suppression du poste de Premier ministre en 2019, Mohamed ben Abdallah retourne dans le secteur privé sans être bien loin de la politique car étant toujours membre du parti au pouvoir et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le 09 septembre 2023, le Président Macky Sall choisit son Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition présidentielle à l’élection de mars 2024. C’est dans ce contexte que l’ex-Premier ministre Mohamed Ben Abdallah décide de ne pas respecter le choix de la coalition BBY et de se présenter à l’élection présidentielle de mars 2024.