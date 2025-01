Possible levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : Ses proches menacent et dénoncent une « intimidation qui ne passera pas »

Durant la campagne des législatives du 17 novembre 2024, le Premier ministre Sonko avait annoncé les couleurs en révélant que Farba Ngom utiliserait des fonds illégaux pour financer ses activités politiques et sociales.



Dans son fief d’Agnam, les proches et partisans de Farba Ngom expriment leur indignation face à ce qu’ils perçoivent comme une cabale politique visant à écarter un leader charismatique et proche de sa communauté.



« Cette accusation est montée de toutes pièces pour salir son image et l’empêcher de travailler pour sa communauté, » affirme Mohamadou Diallo, habitant la localité, un proche collaborateur.



« Nous ne nous laisserons pas faire, cette tentative d’intimidation ne passera pas, » avertit Thierno Kane ajoutant que cela est perçue comme une tentative de museler une voix influente de l’opposition et de fragiliser son rôle dans la région nord.



Si d’aucuns pensent que Farba est victime d’acharnement et de la manipulation, d’autres soutiennent que la loi doit s’appliquer dans toute sa rigueur.



Selon Libération dans sa publication du jour, le garde des sceaux a saisi l’hémicycle pour demander la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom sur instruction du parquet financier. La procédure sera déclenchée ce mardi 14 janvier.



Des virements sont effectués par Sofico en faveur de Farba Ngom, sa Sci et son frère après des paiements du trésor au cœur du dossier, selon le parquet financier qui traque les 125 annoncés dans son récent communiqué.



L’issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes, non seulement sur la carrière politique de Farba Ngom, mais aussi sur les rapports de force entre l’opposition et le gouvernement.



Alors que la procédure avance, l’opinion publique reste divisée. Entre accusations de corruption et dénonciations de manœuvres politiques, l’affaire Farba Ngom met en lumière les tensions persistantes dans le paysage politique sénégalais.