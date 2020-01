Pour «éduquer» sa fille de 7 ans, il brûle ses organes génitaux

Une marocaine de sept (7) ans a été torturée par son père qui a brûlé, à l’aide d’une tige de fer, plusieurs parties de son corps, y compris ses parties génitales, rapporte le site d’information Bladi.net. Qui indique que les faits ont eu lieu dimanche 19 janvier dans la ville de Taroudant, dans le sud-ouest du Maroc. Le père pensait bien faire «dans le but d’éduquer sa fille».



Interpellés par des cris provenant d’une maison, les habitants du quartier où vie la famille de la victime ont appelé la police avant de découvrir une fillette se tordant de douleur suite aux nombreuses brûlures que présentait son corps. Choqués par l’état déplorable de la fillette, des témoins ont confié au média qu’elle était torturée depuis plusieurs semaines par son père. Selon eux, les brûlures présentes sur son corps et ses organes génitaux se sont infectés, causant des plaies profondes.



La petite fille a été prise en charge à l’hôpital Mokhtar Soussi de la ville. Elle sera également suivie par un psychologue. Son père a été arrêté et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du drame.