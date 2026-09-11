Vélingara : le solaire à la rescousse des producteurs confrontés au coût élevé de l’irrigation

À Vélingara, l’agriculture est confrontée à un paradoxe de taille : l’eau est disponible, mais son accès devient de plus en plus coûteux. Entre le prix de l’énergie nécessaire au pompage et les charges d’exploitation qui ne cessent de peser sur les producteurs, l’irrigation constitue aujourd’hui un véritable casse-tête pour les agriculteurs. Une situation qui menace la rentabilité des exploitations et, par conséquent, les rendements agricoles.



Face à cette équation difficile, l’énergie solaire apparaît comme une piste de solution susceptible de changer la donne. C’est dans ce contexte que l’Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) a réuni, à Saré Thialy, les autorités administratives et locales, les producteurs ainsi que les partenaires autour de la problématique de l’accès à l’eau agricole.



La rencontre avait pour objectif de recueillir les préoccupations des producteurs et de réfléchir avec les différents acteurs à des solutions permettant de faciliter l’accès à l’eau et de réduire les coûts liés au pompage et à l’irrigation.



Pour les producteurs, la facture énergétique représente en effet une part importante des dépenses nécessaires à la mise en valeur des terres. Le recours à des systèmes de pompage alimentés par l’énergie solaire pourrait ainsi permettre de réduire durablement ces charges et d’améliorer la rentabilité des exploitations.



Au-delà de la réduction des coûts, cette alternative énergétique pourrait contribuer à renforcer la résilience des exploitations agricoles et à favoriser une production plus régulière, notamment grâce à un meilleur accès à l’eau.



À Saré Thialy, les échanges ont donc porté sur la nécessité de rapprocher les solutions énergétiques des besoins réels du monde agricole. Une démarche qui traduit la volonté de faire des énergies renouvelables un levier de développement de l’agriculture et d’amélioration des conditions de production dans le département de Vélingara.