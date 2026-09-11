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Financement de 2,2 milliards $ : le FMI rappelle que l'accord doit encore être approuvé par son Conseil d'administration



Financement de 2,2 milliards $ : le FMI rappelle que l'accord doit encore être approuvé par son Conseil d'administration
La directrice de la communication du FMI, Julie Kozack, a apporté des clarifications sur l'accord conclu le 1er septembre entre l'institution financière et le Sénégal. L'accord relève pour le moment d'une entente au niveau des services (« Staff-Level Agreement ») et reste soumis aux validations internes. Le document doit être approuvé par la direction du FMI avant d'être transmis au Conseil d'administration.
 
Julie Kozack a précisé que « c’est à ce moment-là, une fois que le Conseil d’administration aura approuvé le programme, que nous procéderons au premier décaissement en faveur du Sénégal ». Ce versement initial ne couvrira qu'une partie de l'enveloppe globale de 2,2 milliards de dollars. Aucune date n'a encore été arrêtée pour la réunion du Conseil d'administration.
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Vendredi 11 Septembre 2026 - 21:53


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