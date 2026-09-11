Économie extractive : Thiès s'impose comme le deuxième contributeur minier du Sénégal derrière Kédougou

Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, a souligné le rôle stratégique de Thiès lors de l'inauguration des nouveaux locaux de la Direction régionale de la région, réalisés pour un coût de 297 231 510 francs CFA. S'appuyant sur le rapport 2024 de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), il a déclaré qu’« après Kédougou, portée par son industrie aurifère, Thiès se positionne ainsi comme le deuxième contributeur du pays et le premier pôle minier industriel hors filière aurifère ».



Les entreprises extractives locales y ont généré 145,4 milliards de francs CFA de contributions en 2024, dont 137,7 milliards versés au budget de l'État grâce à l'exploitation de phosphates, d'attapulgite, de minéraux lourds et de matériaux de construction. Cheikhou Oumar Seck a néanmoins pointé le faible taux de transformation locale des ressources, rappelant que 86,4 % de la valeur de la production extractive nationale ont été exportés en 2024, contre seulement 13,6 % conservés ou transformés au Sénégal.