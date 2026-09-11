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Cybersécurité : déférée pour injures publiques, la tiktokeuse « Ramz Yago » envoyé en prison malgré le désistement de la plaignante



Cybersécurité : déférée pour injures publiques, la tiktokeuse « Ramz Yago » envoyé en prison malgré le désistement de la plaignante
La Division spéciale de cybersécurité a déféré ce vendredi au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye la tiktokeuse R. Diaw, alias « Ramz Yago ». Elle est poursuivie pour discours contraires aux bonnes mœurs et injures publiques. Malgré le désistement de la plaignante, le procureur Saliou Dicko a placé la tiktokeuse sous mandat de dépôt. R. Diaw rejoint en prison les tiktokeuses Rox la Chancelière, Jessica et Narou. Leur jugement est programmé pour la semaine prochaine, sous réserve d'un éventuel renvoi.
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Vendredi 11 Septembre 2026 - 20:41


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