Soudan du Sud : l'ONU juge les conditions sécuritaires et politiques insuffisantes pour le scrutin de décembre

L’ONU estime que les conditions politiques, sécuritaires et institutionnelles au Soudan du Sud restent insuffisantes pour garantir la tenue d'un scrutin crédible et pacifique en décembre. Au terme d'une mission achevée ce jeudi, la Commission des Nations unies sur les droits de l’homme dans le pays a tiré la sonnette d'alarme quant à la détérioration du climat général à l'approche de ces premières élections nationales.





L'instance onusienne dénonce l'absence de progrès dans la lutte contre la corruption ainsi que la décomposition de l'accord de partage du pouvoir, marquée par la reprise des combats entre les forces du président Salva Kiir et celles de son rival Riek Machar. Les enquêteurs documentent de nombreuses violences ciblées contre les civils, des détentions d'opposants et un rétrécissement continu de l'espace civique. Pointant du doigt le détournement des revenus pétroliers et l'absence de poursuites judiciaires, le commissaire Carlos Castresana Fernández a averti que sans sanctions, « l’impunité devient enracinée », alimentant directement l'instabilité du pays.