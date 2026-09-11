Politique : Mamadou Kassé démissionne de l'Alliance pour la République (APR)

Le président du Conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, a annoncé sa démission de l'Alliance pour la République (APR). L'ancien responsable de la formation politique de l'ex-président Macky Sall a officialisé sa décision à travers une déclaration rendue publique ce vendredi.
Ce départ constitue un revers pour le parti d'opposition dans la région orientale, où Mamadou Kassé figurait parmi les cadres politiques majeurs. L'élu territorial n'a pas encore précisé la suite qu'il entend donner à sa carrière politique ni s'il compte rejoindre une autre coalition.
Dans son message de départ, le président du Conseil départemental de Tambacounda a exprimé une « douloureuse décision », tout en tenant à saluer ses anciens camarades de parti et le fondateur de l'APR. « Ma gratitude au Président Macky Sall pour la confiance et les responsabilités qu’il m’a accordées », a-t-il souligné, ajoutant qu'il quittait la formation « avec respect et gratitude, sans rien renier de notre histoire commune ».
Ce départ constitue un revers pour le parti d'opposition dans la région orientale, où Mamadou Kassé figurait parmi les cadres politiques majeurs. L'élu territorial n'a pas encore précisé la suite qu'il entend donner à sa carrière politique ni s'il compte rejoindre une autre coalition.
Dans son message de départ, le président du Conseil départemental de Tambacounda a exprimé une « douloureuse décision », tout en tenant à saluer ses anciens camarades de parti et le fondateur de l'APR. « Ma gratitude au Président Macky Sall pour la confiance et les responsabilités qu’il m’a accordées », a-t-il souligné, ajoutant qu'il quittait la formation « avec respect et gratitude, sans rien renier de notre histoire commune ».
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