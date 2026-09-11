Intempéries au Cameroun : une femme enceinte meurt électrocutée lors de graves inondations à Douala

De violentes pluies survenues dans la nuit de jeudi à ce vendredi 11 septembre ont entraîné de graves inondations dans plusieurs quartiers de Douala, la capitale économique du Cameroun. Le drame a coûté la vie à une femme enceinte, retrouvée morte à son domicile et apparemment électrocutée, avant l'intervention des sapeurs-pompiers.



Dans le cinquième arrondissement, la montée rapide des eaux a surpris les habitants en pleine nuit, atteignant parfois la hauteur des genoux ou des cuisses au sein des habitations. Les intempéries ont également paralysé la circulation avec des ponts et des axes routiers submergés, forçant de nombreux usagers à rebrousser chemin. Alors que le bilan global des dégâts matériels reste à évaluer, les services météorologiques recommandent la plus grande vigilance face au risque de nouvelles précipitations intenses dans la région.