Pour le lancement de son programme d'activités : la plateforme des femmes "Etu Jamm" fera face à la presse ce mercredi

La plateforme de veille des femmes pour la sécurité et la paix fera face à la presse ce mercredi, selon un communiqué parvenu à l’agence de presse sénégalaise. La rencontre avec les journalistes a pour effet, le lancement officiel du programme d’activités de la plateforme. Ce sera en présence de l’Envoyée spéciale de la Commission de l’union africaine (CUA) pour les Femmes, la Paix et la Sécurité, Bineta Diop.

La Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité regroupe une cinquantaine d’organisations féminines de la société civile sénégalaise et panafricaine. Elle est sous la coordination de l’ONG Femmes Africa Solidarité (FAS).

De plus cette conférence de presse a pour but de mobiliser tous les membres de la plateforme et la population sénégalaise pour des actions inclusives. Les actions de la plateforme, comme indiqué dans le communiqué visent à participer à des élections libres et transparentes.