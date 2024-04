Pour une entreprise de transport : un chauffeur grugé de 4 millions FCFA

L’affaire qui avait été conclue entre I. Ndiaye et son associé, Antoine, a finalement atterri au tribunal de grande instance de Mbour. Le prévenu, un chauffeur, et la partie civile voulaient joindre leurs efforts pour une entreprise de transport.



Selon le journal Bes bi, il y avait un certain Ismaila qui a fait tomber à l’eau ce projet. «Moi, je suis un transporteur. Antoine m’a proposé qu’on travaille ensemble. Nous avions comme projet d’acheter une 4×4 pour une entreprise de transport. Pour ce faire, nous nous sommes accordés que je devais vendre ma Citroen 4 et que lui devait contribuer à hauteur de 4 millions. Je me suis moi-même rendu à Ziguinchor où je connaissais un chauffeur qui pouvait me vendre une 4×4. Malheureusement, ce dernier, après que je lui ai remis la voiture et les quatre millions, a disparu», a plaidé le prévenu.



L'avocat de la défense, Me Deh soutient plutôt que son client est une victime dans l'affaire. Il a ajouté : " la transaction a bel et bien eu lieu. Seulement le prévenu a été léger. Il ne s’est pas entouré de garanties. C’est un homme sérieux qui a été grugé par un chauffeur comme lui et auquel il avait trop confiance. Tout le quartier s’est mobilisé pour lui trouver 2,5 millions que nous allons verser à la partie civile. Même celle-ci a reconnu que son associé était animé d’une bonne intention».



D'après le journal, un des frères du prévenu réussit à collecter une somme de 2,5 millions de francs Cfa comme un acompte, le prix de la liberté de son frangin. Le tribunal a condamné le prévenu à 3 mois de sursis et prend acte du désistement de la partie civile.